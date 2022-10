“Stamattina sono stato contattato da alcuni genitori di alunni che frequentano l’Istituto Domenico Scinà, allarmati per la continua presenza di topi.

Voglio rassicurarli perché mi sono messo in contatto con il dirigente scolastico che mi ha comunicato di aver provveduto a chiudere la scuola e a contattare una ditta per la derattizzazione”.

“Mi complimento con la preside Aurora Fumo – aggiunge il consigliere – che, sensibile alla problematica, ha deciso di procedere subito alla chiusura dell’Istituto e alla derattizzazione.

Nel frattempo, ho contattato la Rap che mi ha assicurato che domani si provvederà alla derattizzazione e alla disinfestazione all’esterno della scuola per evitare che i ratti si introducano nuovamente nei locali scolastici. Sempre gli operai della Rap, oggi sono intervenuto in via Latteri per rimuovere una discarica abusiva”.

Lo dichiara Salvo Imperiale, consigliere comunale della Dc.