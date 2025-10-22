Data l’importanza dell’istruzione nella vita dei giovani – e considerato che le generazioni future dovranno affrontare cambiamenti significativi che influenzeranno il domani del nostro pianeta – l’educazione alla sostenibilità ambientale diventa essenziale per trasformare la società e promuovere stili di vita più sostenibili.

In occasione della tavola rotonda UpSpace “Come integrare la sostenibilità ambientale nei programmi scolastici: idee, strategie, soluzioni” vogliamo raccogliere i contributi di figure esperte del settore e di decisori politici sull’educazione alla sostenibilità e sugli approcci per incorporare lo sviluppo sostenibile nei programmi scolastici.





Quanto emergerà dalla tavola rotonda servirà come punto di partenza per un’analisi volta a stabilire principi e strategie utili a supportare l’istruzione scolastica nell’integrare l’educazione alla sostenibilità, in modo da essere in linea con la transizione verde. Se sei decisore politico, esperto nel campo della sostenibilità ambientale o portatore di interesse verso la tematica, ti invitiamo a prendere parte alla tavola rotonda UpSpace.

La partecipazione all’evento è totalmente gratuita.





Ti aspettiamo alla seconda edizione

mercoledì 29 ottobre 2025 dalle 16:00 alle 18:00

presso Palma Nana – Piazza Sant ‘Euno 15, Palermo PA





Prenota il tuo posto gratuito:

https://forms.gle/dpfHYAAVR6PQiw286





Programma

16:00-16:10 | Accoglienza e registrazione partecipanti

16:10-16:20 | Presentazione del CESIE ETS

16:20-16:30 | Presentazione del progetto UpSpace

16:30-16:35 | Condivisione obiettivi dell’incontro

16:35-16:40 | Presentazione partecipanti

16:40-17:30 | Avvio della discussione

17:30-17:40 | Riepilogo e conclusioni





Per maggiori informazioni:

https://cesie.org/events/upspace-sostenibilita-ambientale-programmi-scolastici-seconda-edizione/

Luogo: Palma Nana, Piazza Sant’Euno , 15, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 16:00

Artista: CESIE ETS

Prezzo: 0.00

Link: https://cesie.org/events/upspace-sostenibilita-ambientale-programmi-scolastici-seconda-edizione/

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.