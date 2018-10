Per ridare centralità allo sport all’interno del processo educativo degli studenti

Si è svolta ieri, presso l’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale, la prima riunione per l’insediamento del tavolo tecnico “Scuola e Sport” presieduto dall’assessore Roberto Lagalla e dall’assessore del turismo, dello sport e dello spettacolo, Sandro Pappalardo.

Per la prima volta sarà istituito un gruppo di lavoro con l’obiettivo di ridare centralità allo sport all’interno del processo educativo degli studenti, sin dalla prima infanzia. Come spiega l’assessore Lagalla: “Lo sport svolge un ruolo fondamentale nella formazione dei giovani, è la prima agenzia di socializzazione attraverso la quale costruiscono e rafforzano la propria identità. L’obiettivo di questa sinergia tra i due assessorati riguarda proprio la necessità di valorizzare l’attività sportiva all’interno delle scuole per favorire inclusione sociale, crescita formativa e contrastare la dispersione scolastica. Daremo spazio anche ad iniziative ed interventi volti a promuovere l’integrazione dei diversamente abili e dei soggetti in condizione di disagio economico – sociale, attraverso il supporto di personale docente adeguatamente formato e attingendo dalle competenze specifiche del mondo universitario. Le regole dello sport, la sana competizione, la definizione degli obiettivi, la comprensione delle regole e dello spirito di gruppo diventeranno, all’interno delle aule didattiche, strumenti preziosi per una sana maturazione delle coscienze civiche dei nostri figli”.

“Ridaremo allo sport la centralità che merita rispetto al suo valore didattico e formativo – aggiunge Pappalardo – perché se ne parla troppo poco, nonostante siano presenti eccellenze e realtà che fanno onore alla nostra Regione. Proprio questo ha spinto il nostro governo ad un maggiore impegno in tal senso, avviando un tavolo tecnico per la promozione di iniziative e interventi con il coinvolgimento del mondo della scuola e dell’Università. Un aspetto del quale abbiamo già iniziato a discutere riguarda la valorizzazione degli impianti sportivi presenti sul territorio e all’interno delle strutture scolastiche, per le quali sarà sicuramente utile un primo censimento iniziale. Su questo ed altro lavoreremo sin da subito, dando spazio al mondo della associazioni e coinvolgendo tutti gli attori del settore, per garantire una progettualità efficace e inedita per la nostra regione”.