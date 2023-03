Sono disponibili e pronte per la consultazione da parte dei cittadini le graduatorie per l’accesso nelle scuole dell’infanzia. L’amministrazione comunale di Palermo ha reso pubblica la graduatoria provvisoria per l’anno scolastico 2023 / 2024 delle scuole dell’infanzia ricadenti all’interno del territorio del comune. La graduatoria, come si legge, è stata approvata con Determinazione Dirigenziale del 6 marzo ed è stata pubblicata all’Albo Pretorio del comune di Palermo per la consultazione da parte dei genitori che avevano presentato domanda.

La graduatoria disponibile in Albo pretorio

In seguito alla consultazione della graduatoria, ora gli interessati possono anche presentare eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria entro i successivi 10 giorni dalla data di pubblicazione. “A seguito dell’apertura delle iscrizioni delle scuole dell’infanzia comunali – fa sapere l’amministrazione comunale di Palermo -, nota del 5 gennaio 2023, effettuata apposita istruttoria delle istanze pervenute, è stata predisposta la graduatoria provvisoria per l’anno scolastico 2023/2024 approvata con Determinazione Dirigenziale del 6 marzo e pubblicata all’Albo Pretorio del comune di Palermo. Si specifica che al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento della Scuola dell’infanzia Comunale, gli interessati potranno presentare, entro i successivi 10 giorni dalla data di pubblicazione, eventuale ricorso avverso la graduatoria provvisoria, tramite e-mail all’Unità Didattica Educativa di competenza”.

I numeri a cui chiamare e la mail per conoscere la posizione in graduatoria

L’amministrazione nella sua nota fa sapere anche che potrebbe essere obbligata a ridurre l’orario o a chiudere le strutture all’inizio o nel corso dell’anno scolastico per ragioni di manutenzione e ristrutturazione, di salute, sicurezza, igiene o altro. “Atteso che a tutela della privacy le graduatorie saranno pubblicate prive di dati identificativi dei minori e contraddistinte soltanto dal numero di protocollo dell’istanza pervenuta, gli utenti potranno telefonicamente o tramite e-mail, rivolgersi alle U.D.E. di appartenenza per avere chiarimenti relativi alla propria posizione in graduatoria: I^ UDE primaude@comune.palermo.it, tel.091/ 7404380/43/33; II^ UDE secondaude@comune.palermo.it tel.091/ 7404347/43/88; III^UDE terzaude@comune.palermo.it tel.091/ 7404350/43/24.