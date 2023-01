le informazioni necessarie

Dallo scorso 9 gennaio e fino al 30 gennaio 2023 sono aperte le iscrizioni per le Scuole dell’infanzia comunali per il prossimo anno scolastico 2023-2024. Lo rende noto l’Area dei servizi ai cittadino del Settore Educazione, istruzione e formazione del Comune di Palermo.

Chi può iscriversi

Secondo quanto si precisa nella circolare, possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine dai tre ai cinque anni compiuti o da compiere entro il 31 dicembre 2023. Possono, altresì, essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2024 e la cui ammissione alla frequenza anticipata può essere disposta alle condizioni previste nella circolare di avvio delle iscrizioni alle Scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2023/2024.

Le condizioni per la frequenza anticipata

In particolare, è disposto che l’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata può avvenire alle seguenti condizioni: a) disponibilità dei posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa; b) conseguimento della piena autonomia del bambino nelle condotte di base (deambulazione, controllo sfinterico, alimentazione, uso dei servizi igienici); c) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità d’accoglienza.

Le domande di iscrizione

Le domande di iscrizione nonché quelle per il trasferimento presso altre scuola ovvero di riconferma iscrizione, pena la decadenza, devono effettuarsi da parte dei genitori e da chi esercita la potestà sul minore esclusivamente online, sempre entro il previsto termine del 30 gennaio 2023, tramite il sito web Portale Scuola, accendendo alla sezione “Servizi online” al link seguente:

https://portal-keysuite.comune.palermo.it/public/index#/agencyServiceTree (esclusivamente tramite SPID o CIE).

Come scegliere la scuola

La scuola prescelta deve appartenere alla circoscrizione di residenza o in quella dove viene svolta l’attività lavorativa di uno dei genitori ovvero in quella di residenza dei nonni oppure in quella ove un fratello frequenti già un istituto comprensivo o superiore.

Il lavoro delle Unità Didattiche ed Educative

Tra i criteri per la formazione delle graduatorie, le Unità Didattiche ed Educative (U.D.E.), successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle istanze, provvederanno prioritariamente alla formulazione dell’elenco dei bambini riconfermati, allo scopo di censire il numero dei posti disponibili in ciascun plesso.

Qualora il numero di domande d’iscrizione risulti superiore a quello dei posti disponibili, che residuano dopo le “riconferme” dei bambini già frequentanti, ciascuna U.D.E. formulerà, per ciascun plesso, la relativa graduatoria, nel rispetto delle priorità assolute di seguito indicate e secondo il criterio della maggiore età anagrafica:

bambini “diversamente abili gravi” certificati dall’ASP con diagnosi funzionale o che siano in godimento della legge 104/1992 o dell’assegno scolastico ai sensi della L. 289/90.

bambini in situazione di disagio familiare/sociale avviati dal tribunale.

il 10% dei posti disponibili in ogni plesso è riservato ai bambini provenienti dagli Asili Nido Comunali, dalle strutture accreditate con provenienza dalle liste d’attesa degli asili nido comunali.

Graduatoria provvisoria entro il 2 marzo

E’ altresì previsto che la graduatoria provvisoria verrà pubblicata presso la sede di ciascuna scuola entro il 2 marzo 2023 (i ricorsi potranno essere presentati entro il successivo 13 marzo 2023) e, nei successivi 10 giorni, i Responsabili di U.D.E., esaminato il ricorso, comunicano l’esito agli interessati.

L’elenco delle scuola dell’infanzia è disponibile al link mentre la circolare può anche essere scaricata all’indirizzo web portalescuola.comune.palermo.it