Il presidente FED Di Betta: aiuti concreti per tornare online

“Solidarietà e sostegno concreto a The Odessa Journal di Ugo Poletti”. La Federazione editori digitale si schiera a fianco del giornale online che da mesi racconta la guerra in Ucraina dopo che da qualche giorno è offline a causa di un attacco hacker. “Da Odessa, capitale marittima dell’Ucraina il giornalista Poletti con il suo sito racconta con tempestività e precisione gli accadimenti del conflitto che da oltre un anno insanguina il centro dell’Europa – spiega Sebastiano Di Betta, presidente della Federazione editori digitali – e quel sito online è una voce libera e preziosa. La Federazioni Editori digitali – continua Di Betta – ha tra le sue missioni principali la difesa della libertà d’informazione. Mai come in questo momento le voci libere vanno tutelate e sostenute, a maggior ragione nei momenti in cui vengono aggredite. Per questa ragione, la Federazione e i suoi associati, mettono a disposizione del giornale di Poletti tutte le competenze e la tecnologia necessaria per ripristinare il servizio in linea”.

Da oltre un anno il giornale diretto da Ugo Poletti racconta le cronache della guerra in Ucraina da Odessa, arricchendo i fatti di cronaca con riflessioni ed approfondimenti. Oltre al sito online, Poletti ha avviato un podcast dal titolo “Radio Odessa”, condotto da Claudio Brachino.