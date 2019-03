I vigili urbani non hanno avuto il tempo di finire i rilievi dell’incidente di via Roma che un altro pedone è stato investito in piazza Tommaso Natale.

Anche in questo caso sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti di polizia e i vigili urbani.

La donna è stata trasportata a Villa Sofia.

Poco prima un altro pedone è stato investito in via Roma e trasportato in codice rosso all’ospedale Civico.