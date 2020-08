Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravememte ferito nel corso di un incidente ieri sera a Bagheria (Pa). Il minore era a bordo di uno scooter che si è scontrato con una vettura in via Dante. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato all’ospedale Civico dove è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico.

La prognosi è riservata. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale e che è intervenuta per i rilievi.

Ieris era un altro incidente si era verificatno a Falsomiele. Un automobilista ha investito una ragazzina a bordo di una bicicletta ed è scappato.

È successo a Falsomiele in via dell’Airone a Palermo. La ragazzina era in bicicletta quando è stata investita da un’auto, che poi si è allontanata senza prestare soccorso.

La 13enne, che nella caduta avrebbe sbattuto la testa sull’asfalto, è stata soccorsa e condotta all’ospedale dei Bambini. Le sue condizioni però non sarebbero gravi.

Sul posto, per i rilievi, la polizia e la polizia municipale. Gli inquirenti hanno anche raggiunto la madre della ragazzina in ospedale per raccogliere la sua testimonianza. Indagini sono in corso per rintracciare l’automobilista in fuga.

E ancora sono in corso le ricerche dell’auto che ha investito un pedone ieri allo Sperone ed è fuggita via. “Chi ha visto parli – dicono i familiari – e così permetta alla polizia municipale di rintracciare l’automobilista che ha mandato in ospedale un uomo di 44 anni”.

L’incidente è avvenuto alle 14 di oggi in via Giuseppe Di Vittorio. Ad avere la peggio è stato un 44enne, S.F., soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Civico. Le indagini sono condotte dagli agenti dell’infortunistica della polizia municipale.

I vigili urbani dovranno chiarire come siano andate le cose e dove si trovasse esattamente il pedone al momento dell’impatto. Ci sarebbe già un testimone che avrebbe assistito alla scena riuscendo a fornire alcune indicazioni utili agli investigatori per risalire all’identità della persona scappata su un’auto di piccola cilindrata. Ma altri avrebbero assistito all’incidente che non si sono presentati agli agenti.

Al vaglio anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire ulteriori conferme sulla dinamica. Il 44enne rimasto ferito è entrato al pronto soccorso dell’ospedale Civico in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse delicate ma dopo i primi accertamenti i medici avrebbero sciolto la prognosi.

