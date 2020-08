Incidente stradale nel pomeriggio lungo l’autostrada Palermo – Mazara del Vallo all’altezza di Isola delle Femmine. Nello scontro che ha fatto registrare alcuni feriti sono rimasti coinvolte due auto e un autocarro. L’impatto è avvenuto intorno alle 17 nella carreggiata in direzione Palermo, tra le due gallerie, tra Isola delle Femmine e Sferracavallo. I feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario giunto a bordo di tre ambulanze e portati al pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada, ai quali sono affidate anche le indagini tecniche sull’incidente e dunque i rilievi. Arrivato anche il personale dell’Anas per la viabilità e i controlli sulla pulizia della sede stradale.

A causa dello socntro e nell’attesa dei carro attrezzi per rimuovere i mezzi rimasti danneggiati a seguito dell’urto il traffico è letteralmente impazzito. Si sono creati rallentamenti con lunghi incolonnamenti già all’altezza di Carini in direzione del capoluogo. Rallentamenti anche lungo la corsia opposta dell’autostrdada a causa dei curiosi che, pur non fermandosi, rallentano il traffico per guardare l’incidente.

Un altro incidente stradale spettacolare ma senza gravi conseguenze per le persone coinvolte si è verificato, invece, lungo la tangenziale di Catania.

Protagonista un mezzo pensante che stava percorrendo proprio la tangenziale ovest di Catania in direzione Siracusa, quando, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo urtando con i divisori.

Al termine della corsa il camion si è ribaltato occipando una importante porzione della carreggiata. L’incidente è avvenuto al chilometro 5, 300 tra gli svincoli di San Giovanni Galermo e Misterbianco.

È stato necessario l’intervento di un’autogru attrezzata per la rimozione di grossi mezzi come questo. Sul posto è stato il personale di Anas ad occuparsi della gestione della viabilità, che è stata fatta defluire sulla sola corsia di emergenza per permettere le operazioni di soccorso e di rimessa in carreggiata del mezzo