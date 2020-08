Sotto tiro i cantieri a sorpresa dell'Ente delle strade

Cantieri in autostrada a fine luglio e scoppia il caos questa mattina sull’autostrada da Palermo in direzione Catania. In tanti villeggianti, ma anche lavoratori, sono rimasti intrappolati nel lungo serpentone di auto.

“Non riusciamo ad avere notizie- dicono alcuni automobilisti – pensavamo ad un incidente. Invece abbiamo trovato i restringimenti, Ma come si fa a realizzare lavori sempre in estate. E’ incredibile”.

Le lunghe code iniziano dall’ingresso dell’autostrada fino ad oltre Bagheria con code per una decina di chilometri. Nei mesi scorsi sono iniziati i cantieri per sostituire i guard rail nello spartitraffico. Lavori che dovranno proseguire.

Si pensava ad un interruzione per l’estate. “Ci vuole oltre un’ora per uscire da questo imbuto. E’ una veroggna con questo caldo tenere tutti incolonnati. Siamo davvero vittime di questo sistema è una vergogna”.