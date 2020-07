Lavori sull’autostrada Siracusa-Catania, l’Anas dispone la chiusura notturna

Redazione di

10/07/2020

L’Anas ha disposto la chiusura notturna dell’autostrada Siracusa-Catania per alcuni lavori di manutenzione. “Nelle notti tra lunedì 20 e mercoledì 29 luglio, ad eccezione – fanno sapere dall’Anas – delle notti di venerdì, sabato e domenica, saranno effettuate le verifiche periodiche sugli impianti tecnologici dell’autostrada Catania-Siracusa. L’autostrada rimarrà pertanto chiusa, in entrambe le direzioni e per tutta la sua estensione, in fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino”. L’Anas, per evitare troppi disagi alla circolazione, ha predisposto dei percorsi alternativi. “Durante gli orari di chiusura, tutti i veicoli potranno percorrere l’itinerario alternativo, costituito dalla strada statale 114 “Orientale Sicula” nel tratto compreso tra lo svincolo con la Tangenziale Ovest di Catania e lo svincolo di Augusta”. Inoltre, Anas, ha lanciato un appello agli automobilisti per guidare in sicurezza al fine di evitare incidenti.” Guida e basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148″

L’Anas ha disposto la chiusura notturna dell’autostrada Siracusa-Catania per alcuni lavori di manutenzione. “Nelle notti tra lunedì 20 e mercoledì 29 luglio, ad eccezione – fanno sapere dall’Anas – delle notti di venerdì, sabato e domenica, saranno effettuate le verifiche periodiche sugli impianti tecnologici dell’autostrada Catania-Siracusa. L’autostrada rimarrà pertanto chiusa, in entrambe le direzioni e per tutta la sua estensione, in fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino”.

L’Anas, per evitare troppi disagi alla circolazione, ha predisposto dei percorsi alternativi. “Durante gli orari di chiusura, tutti i veicoli potranno percorrere l’itinerario alternativo, costituito dalla strada statale 114 “Orientale Sicula” nel tratto compreso tra lo svincolo con la Tangenziale Ovest di Catania e lo svincolo di Augusta”. Inoltre, Anas, ha lanciato un appello agli automobilisti per guidare in sicurezza al fine di evitare incidenti.” Guida e basta! No

distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti

“Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148″