Indagini della Polizia municipale

E’ morto Danilo Macauda, 30, tecnico radiologo di Rosolini, dopo un incidente stradale avvenuto poco prima delle 13 sulla Noto-Rosolini. La vittima, secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia municipale, era in sella alla sua moto, quando, per cause al vaglio degli inquirenti, avrebbe avuto un impatto con una macchina, una Peugeot, il cui conducente non sarebbe riuscito ad evitare lo scontro. Le ferite riportate dal trentenne erano troppo gravi, per cui il suo cuore ha cessato di battere e sono stati inutili i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita. La Procura di Siracusa, che ha aperto una inchiesta, ha disposto il sequestro dei mezzi, frattanto la Polizia municipale è impegnata negli interrogatori dei testimoni, tra cui il conducente della macchina, e nei rilievi sull’asfalto.

E’ il quarto motociclista del Siracusano morto dalla fine del lockdown. Alla fine del mese di giugno a perdere la vita, in un incidente stradale, era stato un giovane di Pachino, Natale Passarello, che avrebbe compiuto 20 anni, a settembre. Il ragazzo era in sella al proprio scooter e stava percorrendo la Marzamemi-Pachino quando sarebbe stato investito da un furgone. Per alcuni testimoni, quest’ultimo veicolo, a sua volta, sarebbe stato tamponato da un altro mezzo: si è così innescata una carambola che non ha dato scampo al giovane. Qualche giorno prima era morto un giovane di 22 anni di Avola, Salvo Mauceri, bagnino, dopo un incidente autonomo avvenuto in prossimità di una rotatoria tra Fontane Bianche ed Avola, nella zona sud di Siracusa. Per cause che sono al vaglio degli agenti della Polizia municipale, il ragazzo in sella ad una moto avrebbe perso il controllo per poi finire sull’asfalto. Ed ancora prima era deceduto un motociclista di Lentini, deceduto sulla statale 114.