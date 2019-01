Dopo la tappa catanese il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha proseguito la sua visita ufficiale in Sicilia raggiungendo Palermo.

“Non siamo interessati a liste uniche, a pateracchi radical-chic d’altro tipo. Siamo alternativi ai populisti, ma non significa che questo ci porti a confluire a liste tipo Calenda. Siamo forza di centrodestra, cattolica e liberale: non abbiamo nulla da spartire col centrosinistra” ha detto rispondendo ai cronisti a Palazzo d’Orleans, dopo avere partecipato a una giunta straordinaria convocata dal governatore Nello Musumeci.

Poi ha affrontato altri temi”Credo che si debba costruire una Europa diversa, che protegga i cittadini. Così com’è va cambiata, non risolve tutti i problemi, spesso si occupa di piccole cose e lascia aperti grandi questioni. Servono un Parlamento e una Banca centrale con pieni poteri”.

Sulla polemica Italia – Francia innescata dal vice premieri Di Maio “Il franco Cfa responsabile situazione in Africa? E’ una balla colossale di cui hanno parlato Di Maio e Di Battista, dovrebbero studiare prima di parlare. Io alla Francia rimprovero di avere contribuito alla caduta di Gheddafi, che ha portato all’instabilità: è stato un danno colossale, miopia politica. L’appello che faccio alla Francia è di agire assieme agli altri Paesi europei. Gli scontri, le scaramucce pre-elettorali non servono né ai francesi né agli italiani”.

Dopo palazzo d’Orleans Tajani si è spostato all’Ars per la seduta solenne per Parlamento. Lì è stato accolto dal presidente Gianfranco Miccichè che ha parlato di grande onore per il Parlamento siciliano. L’Europa è “un faro per le democrazie di tutto il mondo, ma al contempo un’istituzione che a volte è apparsa distante dai cittadini europei e sempre più è minacciata dalle derive sovraniste e dai campanilismi che, con preoccupazione, offuscano il sogno di un’Europa unita”.

Miccichè ha parlato di autonomia, di stati sovrani, di statuti e di crisi nel mediterraneo con riferimenti diretti alle vicende dei migranti. “E grazie al suo impegno, a quello del Parlamento Europeo, e alle migliori forze di questo Paese, sono certo – come diceva Leonardo Sciascia – che – ha concluso il Presidente dell’ars -. sapremo riportare la Sicilia ad occupare in Europa, nel Mediterraneo e nel mondo il posto che la sua storia, la posizione geografica e la operosità del suo popolo le hanno assegnato”.

“La Sicilia ha bisogno di compiere un balzo in avanti, lo Stato e l’Europa devono fare di più: per questo ho pensato a un fondo che potrebbe arrivare a una ventina di miliardi con un effetto leva di 200 miliardi per le infrastrutture. L’alta velocità si ferma a Salerno, manca in Puglia, in Calabria, in Basilicata, in Sicilia e in Sardegna. Non è possibile che la Sicilia abbia una finta autostrada che colleghi le due città più importanti” ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani a Palermo. “Bisognerebbe avere due società aeroportuali che accorpino gli aeroporti della Sicilia occidentale e orientale, alleggerire la pressione fiscale, cambiare il codice degli appalti che non è linea alle norme comunitarie. La Sicilia – ha aggiunto – ha grandi opportunità, è luogo di arrivo, di immigrazione ed è aggravata da un fardello e caricata di responsabilità quindi deve essere aiutata. Si può e si deve fare di più”.

“L’Europa è il nostro orizzonte e vogliamo sia un orizzonte di giustizia, pace, democrazia, solidarietà e sviluppo. Facciamo nostre le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la dimensione europea è quella sulla quale l’Italia ha deciso di investire, ma deve farlo con voce autorevole. Fuori dall’Europa non c’è futuro per il nostro Paese e per la nostra Regione” ha detto il capogruppo Pd Giuseppe Lupo intervenendo a Sala d’Ercole nel corso della seduta straordinaria alla presenza del presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani.

“ La Sicilia è ‘capitale del Mediterraneo’ – ha aggiunto Lupo – è compito di tutte le istituzioni democratiche far si che possa essere un mare di pace e non di morte”.

Leggi anche: Piano da 200 miliardi per il Sud, Tajani in Sicilia per presentarlo

Leggi anche: Ammodernamento rete elettrica, interventi da 36 milioni da parte di Terna