La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, interviene a Marineo, nel Palermitano, per consolidare la rocca. Gli uffici diretti da Sergio Tumminello hanno pubblicato la gara per l’affidamento delle opere, per un importo di 6 milioni di euro, fissando al prossimo 20 ottobre il termine per la presentazione delle offerte.

Il consolidamento dell’imponente rupe

Con il consolidamento dell’imponente rupe che sovrasta il centro abitato di Marineo si avvia a conclusione una vicenda che risale al 1980, quando si registrarono i primi casi di crollo di blocchi lapidei dal versante della rocca, con grave pregiudizio per l’utenza delle arterie viarie sottostanti e per i residenti di alcune abitazioni.

Di fatto la Rocca che è caratteristica di Marineo è diventata, nel tempo, anche elemento di grande rischio incombente sulla testa dei residenti. I residui arrivati in paese, infatti, non si erano certo fermati dopo i prima casi del 1980

Risalgono, infatti, al 2017, nel versante nord ovest della rupe, gli ultimi episodi di crollo di grossi blocchi di roccia che scavalcarono la barriera paramassi che erano state apposte nel frattempo. Per mitigare il rischio, si decise di procedere in un primo tempo con il disgaggio dei massi in equilibrio instabile e con l’imbrigliamento dei blocchi su diverse porzioni della parete, così da contenere un aggravamento generale della situazione. Un intervento tampone e non certo definitivo in attesa di un piano di sistemazione.

Le tre soluzioni individuate nel progetto

Tra le soluzioni individuate nel progetto attuale, con l’obiettivo di ridurre il rischio e la pericolosità idrogeologica dell’area, la collocazione di reti chiodate e una barriera paramassi. Gli interventi di difesa passiva sono costituiti da barriere paramassi a elevato assorbimento di energia. Complessivamente, si prevede l’installazione di tre tratti di barriere, due lunghi rispettivamente 50 e 30 metri nel versante nord-ovest e un altro di 40 metri nel versante sud.