presentazione delle domande entro il 17 novembre

C’è tempo fino al prossimo 17 novembre per presentare istanza all’Istituto Rizzoli (sede distaccata di Palermo/Bagheria e Catania) per la costituzione eventuale di due rapporti di lavoro, a tempo determinato, per i profili di collaboratore tecnico professionale (categoria D del comparto sanità), rispettivamente con funzioni di data manager e project manager. L’avviso di selezione, per titoli e colloquio, è stato pubblicato sull’ultimo numero della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – Serie speciale concorsi dello scorso 28 ottobre 2022.

Le domande da inviare in forma telematica

Le domande di partecipazione alle selezioni (i cui bandi sono disponibili al link dell’Istituto) sono da recapitare esclusivamente in forma telematica.

Le lauree richieste

Per il profilo di data manager, oltre ai requisiti generali richiesti, occorre il possesso specifico della laurea (anche di vecchio ordinamento) in una delle seguenti classi indicate: Biotecnologie; Scienze Biologiche; Scienze politiche e delle relazioni internazionali; Scienze e tecnologie informatiche; Scienze e tecnologie chimiche; Scienze e tecnologie farmaceutiche; Scienze e tecnologie fisiche; Statistica; Ingegneria (tutte le classi ammesse).

Il colloquio

I candidati ammessi al successivo colloquio saranno convocati, con un preavviso di almeno 20 giorni, per la verifica degli argomenti relativi alle competenze richieste per lo svolgimento delle attività connesse al profilo professionale per cui concorre (20 punti a disposizione della Commissione di valutazione, in aggiunta ai 30 per la valutazione dei titoli posseduti dai candidati).

Di cosa si occupa il data manager

Con riferimento alle attività richieste per il conferimento delle funzioni di data manager, queste, in particolare prevedono: la raccolta e gestione di dati biomedici, la gestione di banche dati, analisi e interpretazione di

dati clinici sperimentali, popolamento di piattaforme e banche dati, il supporto alla stesura di pubblicazioni scientifiche e di documentazione inerente ai dati oggetto delle attività e alla stesura di protocolli di studio e della documentazione necessaria per l’invio al Comitato Etico.

Di cosa si occupa il project manager

Per le funzioni di project manager sono richiesti gli stessi titoli specifici di ammissione al concorso (con riferimento alle classi di laurea) e, nell’ambito delle attività riconducibili al profilo, tra esse figurano il monitoraggio dei bandi e opportunità di finanziamento mirato alle diverse aree di competenza tecnico-scientifica (in ambito ortopedico e ortopedico-oncologico), nonché le aree scientifiche correlate; il supporto ai ricercatori dell’Istituto nella fase di sviluppo di attività, anche progettuali e nella gestione delle tematiche trasversali proprie dei progetti competitivi, quali ad esempio: open access e open data, etica, risk analysis, data management plan, (prevista, altresì, la stesura di nuove proposte progettuali in lingua inglese da presentare a valere su bandi di finanziamento europei e nazionali nonché l’organizzazione di meeting internazionali ed eventi di divulgazione dei risultati delle attività progettuali).