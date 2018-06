i controlli della polizia municipale

La polizia municipale ha sequestrato un’autorimessa abusiva in via Settembrini e sanzionato un panificio in via Parlatore.

Gli agenti del Caep il nucleo di controllo attività produttive hanno accertato che in via Luigi Settembrini, nel quartiere Noce, in un piano cantinato di circa 1.000 metri quadrati veniva esercitata abusivamente l’attività di autorimessa con custodia di auto e moto ed hanno quindi proceduto al sequestro per mancanza di autorizzazioni.

Al titolare di un panificio di via Filippo Parlatore, invece, é stata comminata una sanzione di 3.000 euro perché sfornito di autorizzazione sanitaria.-