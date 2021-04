Intervento dei carabinieri e della polizia municipale

Gli agenti del nucleo operativo protezione ambiente della polizia municipale e i carabinieri hanno sequestrato un’officina meccanica e un autolavaggio, rispettivamente a Partanna e a Mondello.

In via Partanna Mondello è sequestrata un’officina meccanica senza autorizzazioni amministrative. L’attività è stata chiusa e i sigilli sono stati apposti alle attrezzature. E’ stata elevata una multa di 5 mila euro.

In uno scantinato in via Eolo è stata trovata un autolavaggio senza autorizzazioni amministrative e di autorizzazione unica ambientale.

Il gestore, B.G. 48enne, residente a Palermo, è stato denunciato con l’accusa di reato ambientale. L’attività è sequestrata insieme alle attrezzature.