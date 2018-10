Indagini del commissariato Mondello

La Polizia di Stato ha sequestrato due case vacanze nella borgata marinata a Mondello a Palermo e denunciato i titolari. I controlli sono scattati in via Calpurnio e in via Teti.

In entrambe le strade sono state trovate dagli agenti del commissariato le due strutture pubblicizzate sui siti specialistici senza che gli albergatori avevano presentato le autorizzazioni al Comune o avessero mai comunicato le generalità degli alloggiati.

Per quest’ultimo motivo i due titolari sono stati denunciati, mentre per la mancata presentazione della Scia gli immobili sono stati sequestrati.