Era diretto a Terrasini

I finanzieri del 1° nucleo operativo metropolitano della guardia di finanza di Palermo, insieme ai funzionari della locale agenzia delle dogane e dei monopoli hanno sequestrato 54 tonnellate di pellet stipato in 2 container provenienti dall’Egitto e destinati ad una società di Terrasini (Pa).

Le analisi eseguite a campione sulla merce avrebbero dimostrato che si trattava di pellet di legno per riscaldamento domestico di classe “A2”, non particolarmente performante in termini di potere calorifico e livello di ceneri prodotte, e non di classe “A1” come dichiarato in modo falso.

Il responsabile del trasporto è stato denunciato in procura accusato di immissione nel territorio dello Stato di prodotti industriali con segni mendaci.

L’attività di servizio si inquadra nell’ambito della costante azione di controllo assicurata dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane a contrasto dei traffici illeciti che, attraverso gli spazi doganali, interessano il territorio nazionale.