Sequestrati 475 chili di “neonata” dalla polizia stradale sulla Palermo Catania

De Luca e Zaia difendono Musumeci da Vespa, “Chiese zona rossa, attendiamo per giudicare” (VIDEO)

I due presidenti regionali non se la sentono di attaccare il collega Musumeci, anzi, ricordano come, in tempi non sospetti, abbia richiesto persino l'istituzione della zona rossa per la Sicilia...