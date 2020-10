I finanzieri hanno sequestrato 70.705 articoli non a norma in vendita in un’attività commerciale a Partinico e gestita da soggetti di etnia cinese.

I militari hanno trovato sugli scaffali espositori destinati alla vendita, migliaia di articoli per la casa, materiale di cancelleria, bigiotteria e prodotti di vario genere non alimentare, senza il marchio CE e/o sprovvisti delle indicazioni minime in lingua italiana previste dalla norma quali, ad esempio, le informazioni relative ai materiali utilizzati per la composizione, alle istruzioni, alle eventuali precauzioni o alla destinazione d’uso utili ai fini della corretta fruizione e della sicurezza del prodotto.

Il rappresentante legale della società, W.Y. 40 anni è stato segnalato alla Camera di Commercio per la sanzione amministrativa prevista dal Codice del Consumo che può arrivare fino a 25.823 euro.