Indagini della polizia municipale

Più di 42 chili di hashish nascosti in due grosse valigie sul sedile posteriore di una Lancia Ypsilon sono stati trovati dalla polizia municipale di Palermo a Largo Vincenzo Pandolfo, nel Villaggio “Santa Rosalia”.

Gli agenti della municipale hanno notato un’auto in sosta con il vetro della porta anteriore sinistra spaccato. Dall’esterno era possibile osservare due grosse valigie, sul sedile posteriore, contenenti 453 panetti di sostanza stupefacente, avvolti nel cellophane e recanti etichette con vari simboli. Dai controlli è stato possibile accertare che il proprietario dell’auto, S.G. palermitano di circa 50 anni, dopo l’arresto per spaccio nell’ottobre scorso e un periodo di detenzione, si trova ai domiciliare in una struttura-comunità fuori Palermo. Sono in corso le indagini per l’identificazione degli utilizzatori del mezzo.

“L’attività svolta ieri – dichiara il comandante Angelo Colucciello – dà il senso di quanta droga giri in città e, considerata la natura di quanto rinvenuto, di quanta ne giri tra i nostri giovani. I panetti sequestrati ieri dovevano probabilmente coprire il fabbisogno in città di tutte le vacanze pasquali e sono stati trovati in uno dei quartieri dove sappiamo essere particolarmente radicato il fenomeno del traffico e dello spaccio di stupefacenti.

Sotto la direzione della Procura della Repubblica di Palermo sono in corso tutti gli accertamenti necessari per individuare i proprietari delle due valigie. Nel frattempo l’hashish è stato campionato e avviato a distruzione, come da prassi in caso di quantitativi del genere. Consiglio sempre a giovani e adulti di fare attenzione perché c’è tanta droga che gira in città e non è vero che le droghe leggere vanno trattate con minore attenzione: evidenze scientifiche su dipendenza e abuso e le attuali tendenze di consumo indicano rischi significativi. Il mio grazie – conclude – è rivolto agli uomini e alle donne della Polizia Municipale per aver condotto tutte le operazioni con competenza e professionalità, consentendoci di conseguire questo significativo risultato”.

“Un grazie sincero agli agenti della Polizia Municipale per l’intervento svolto con attenzione e professionalità – affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alla Polizia municipale Dario Falzone – Questo episodio conferma quanto sia importante il controllo quotidiano del territorio: anche durante un normale pattugliamento è possibile prevenire e contrastare attività illegali rilevanti, come in questo caso.

La presenza costante dei vigili urbani nei quartieri è un presidio fondamentale di sicurezza e legalità, oltre che un punto di riferimento per i cittadini. Per questo continueremo a sostenere e valorizzare il loro lavoro, che contribuisce in modo concreto alla tutela della comunità.

L’obiettivo è rafforzare le attività di controllo del territorio, convinti che sicurezza e legalità passino anche attraverso un presidio quotidiano, attento e qualificato, come quello garantito dalla Polizia municipale”.

“In relazione all’importante operazione condotta dalla Polizia Municipale di Palermo nel quartiere Villaggio Santa Rosalia, che ha portato al rinvenimento e al sequestro di ben 453 panetti di sostanza stupefacente per un peso complessivo superiore ai 42 chilogrammi, si esprime il più vivo apprezzamento per l’elevato livello di professionalità, prontezza operativa e senso del dovere dimostrato dagli agenti intervenuti.

L’attività posta in essere rappresenta un esempio concreto di presidio efficace del territorio e di contrasto incisivo ai fenomeni di illegalità diffusa, in particolare al traffico di sostanze stupefacenti che, come noto, costituisce una delle principali emergenze sociali, con ricadute dirette soprattutto sulle fasce più giovani della popolazione.

Il risultato conseguito testimonia, ancora una volta, come il controllo capillare del territorio e l’attenzione costante degli operatori possano incidere in maniera determinante nella prevenzione e repressione di attività criminose di rilevante portata.

Desidero, pertanto rivolgere, un sentito ringraziamento al Corpo della Polizia Municipale di Palermo, al Comandante e a tutti gli uomini e le donne impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana, spesso in condizioni operative complesse e con elevato rischio personale.

Ritengo fondamentale continuare a sostenere e rafforzare il ruolo della Polizia Municipale quale presidio di legalità nei quartieri della città, promuovendo ogni iniziativa utile a garantire maggiori strumenti, risorse e coordinamento operativo con le altre forze dell’ordine.

Solo attraverso un’azione condivisa, costante e strutturata sarà possibile contrastare efficacemente fenomeni criminali di tale portata e restituire ai cittadini un senso diffuso di sicurezza e fiducia nelle istituzioni”.

Lo dichiara Ottavio Zacco, consigliere comunale e presidente della VI Commissione che, tra le sue competenze, ha anche la Polizia Municipale.