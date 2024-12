Gli agenti di polizia di Stato hanno sequestrano in un negozio compro oro nel quartiere Brancaccio a Palermo 25 chili di monili in argento e 600 grammi di oro e 23.500 euro in contanti.

Nel corso dei controlli in centro dalla Vucciria, a piazza Sant’Anna, e vie limitrofe sono state identificate 486 persone, controllati 65 mezzi e contestate 12 violazioni al codice della strada. Controlli anche in periferia.

Qui sono state identificate 72 persone, di cui 23 positive nonché controllati 38 mezzi e contestate 6 violazioni al Codice della Strada.

L’attività ha interessato le aree della movida cittadina palermitana, con particolare attenzione alla Vucciria, a piazza Sant’Anna, a via I.La Lumia, piazza Magione.

L’obiettivo di questa attività, continuativa e capillare, è quello di intensificare il controllo del territorio al fine di fronteggiare situazioni di degrado urbano e di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità.

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, ognuno per i settori di competenza, hanno garantito una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di piazza Sant’Anna, di piazza Magione, di piazza San Domenico, di piazza Caracciolo, di piazza Don Sturzo, e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Vittorio Emanuele, di via I.La Lumia, di via Turati, di via Mazzini, via Daita, di via Gallo, di via Gorizia, di via Roma e di via Cagliari.

Sono stati effettuati anche capillari ed assidui controlli amministrativi funzionali al contemperamento del corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e delle legittime aspettative di svago degli avventori.