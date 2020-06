Sequestrata frutta e verdura ad un ambulante abusivo

I Finanzieri della Compagnia della Guardia di Partinico hanno effettuato presso un’attività commerciale a San Giuseppe Jato (PA), un sequestro di 10.832 articoli da ufficio in quanto privi delle informazioni minime previste dal Codice di Consumo.

In particolare, nel corso dell’ispezione nei magazzini commerciali, le Fiamme Gialle hanno trovato tra le giacenze, migliaia di set cutter/taglierini da ufficio destinati ad essere immessi in commercio, risultati non a norma poiché carenti delle indicazioni relative ai materiali utilizzati per la composizione nonché alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso utili ai fini della fruizione e della sicurezza del prodotto.

Il rappresentante legale della società – T.M. cl. ’68 – è stato segnalato all’autorità preposta (Camera di Commercio) per l’irrogazione della sanzione amministrativa per la fattispecie prevista dal Codice del Consumo, punita con la sanzione amministrativa che può arrivare fino a 25.823 euro.

I Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli volti a verificare il pieno rispetto delle misure adottate dal Governo per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, hanno individuato a Palermo, in via Francesco Lo Jacono, un venditore ambulante di frutta e verdura privo delle prescritte autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento dell’attività.

A carico del responsabile è stata irrogata la prescritta sanzione amministrativa pari a 2.582 euro, oltre al sequestro della merce posta in vendita.

I prodotti sequestrati sono stati devoluti in beneficenza.

Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle, al fine di controllare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità governativa nel periodo di emergenza epidemiologica e di garantire la legalità nelle fasi della commercializzazione al dettaglio, soprattutto di generi alimentari, con lo scopo di tutelare la salute dei consumatori e nel contempo salvaguardare i venditori provvisti delle prescritte autorizzazioni che operano in maniera lecita.