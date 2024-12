I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato all’aeroporto Falcone Borsellino 34 esemplari di specie protette, appartenenti alle famiglie dei coralli “scleractinia”, coralli “fungidae”, coralli “tubiporae” e conchiglie “tridacnidae”.

Passeggeri sanzionati

Le fiamme gialle della compagnia di Punta Raisi, in collaborazione con i funzionari dell’agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno individuato gli esemplari, che sono tra le specie tutelate dalla convenzione di Washington (CITES) nascosti tra gli effetti personali di tre passeggeri di rientro in Italia dalle mete turistiche di Bali e da Giakarta. Ad ogni trasgressore è stata applicata la sanzione di 5.000 euro.

Controlli dDoganali per contrastare il commercio illegale di specie protette

I controlli doganali eseguiti dai militari del Corpo e dai funzionari doganali, collaborazione valorizzata nell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra le due amministrazioni in data 3 aprile 2023, sono finalizzati a contrastare il commercio internazionale illegale della flora e della fauna selvatica e rappresentano un essenziale presidio a tutela delle specie in via di estinzione, concorrendo alla salvaguardia della biodiversità.

Sequestrati all’aeroporto di Palermo oltre 400mila euro non dichiarati

Tanti i sequestri anche di soldi eseguiti dai baschi verdi sempre operativi all’interno dell’aeroporto palermitano. I finanzieri in servizio all’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino nel corso della stagione estiva hanno intercettato insieme ai funzionari dell’agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno intercettato oltre 400.000 euro non dichiarati. In base alla legge il passeggero è tenuto alla presentazione di una dichiarazione valutaria presso l’Ufficio doganale di entrata nel territorio nazionale o di uscita dallo stesso, qualora trasporti valuta per importi pari o superiore a 10.000 euro.

Protagonista il cane Haira

Alla ricerca della valuta in transito nello scalo non dichiarata ha preso parte il cane Haira addestrata a fiutare le banconote trasportate nelle valigie o nelle borse. Nel corso della stagione estiva sono stati intercettati 30 passeggeri che stavano trasferendo capitali senza dichiararli.

