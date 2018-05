I carabinieri hanno sequestrato droga nel quartiere Zen 2 Palermo. Alcuni giovani non appena hanno visto i militari sono fuggiti tra i padiglioni.

Sulla tettoia di una pensilina, sono stati trovati 69 dosi di hashish per un peso di 130 grammi, 14 dosi di marijuana per un peso di 13 grammi e 15 dosi di cocaina per un peso di 21 grammi.

La droga è stata consegnata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti per le analisi ed i campionamenti tecnici.