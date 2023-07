Serata di spettacolo a Ustica, in scena “L’isola dei tesori”

Alice Marchese

27/07/2023

“Dopo 15 anni si è organizzata questa sfilata. L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti gli esercizi commerciali. Si inizia con una presentazione, si prosegue con balli orientali e a seguire ci sarà una sfilata di moda mare, di abiti di danza. Tra una sfilata e l’altra ci sarà il maestro Salvo Capizzi con un concerto di cantautorato”.

E’ quanto dice Giuseppe Caminita organizzatore della manifestazione.

Per quanto riguarda la stagione estiva usticese, ci saranno svariati eventi come la notte sotto le stelle per San Lorenzo il 10 agosto, l’immancabile Ferragosto, i tradizionali festeggiamenti del 22, 23 e 24 agosto per San Bartolo, la prima domenica di settembre con il festeggiamento al Passo della Madonna e a chiusura con la seconda domenica di settembre con San Bartolicchio.

“Siamo due aziende che si occupano di arte a 360 gradi. L’art Academy nasce nel ’97 come spazio danza club si è sempre occupata di danza classica accademica facendo da partnership a teatri famosi a livello nazionale come il Teatro Golden di Roma grazie a Teresa Sole direttrice di Art Academy. La Paladini è un’etichetta discografica di cui mi occupo io che promuove musica popolare siciliana e mediterranea e che sarà partner dell’evento”, dice Salvo Capizzi.

“La nostra realtà propone inclusione e nessuna discriminazione che sia sessuale, fisica, di genere. All’interno della nostra scuola abbiamo voluto aprire questo piccolo bazar creando un nostro brand siciliano che sta andando piuttosto bene che verrà firmato come Paladini Production. Abbiamo anche un altro brand che produce coppole siciliane e abbigliamento che si chiama Luan – aggiunge Capizzi – Per la sfilata dunque verranno utilizzati questi capi di entrambi i brand e il tema sarà la danza, il mare e la Sicilia con le battaglie dipinte sui carretti. Con l’obiettivo che anche Ustica possa essere promossa non soltanto all’interno dei suoi confini, ma che venga conosciuta da tutti.

Durante la serata ci saranno esibizioni di danza orientale e verranno coinvolte persone di qualsiasi range di età”.