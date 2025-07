Tutto pronto per la “Serata per AIRC“, in programma giovedì 11 luglio alle 19:30 nella splendida cornice dello Splendid Hotel La Torre di Mondello (via Piano di Gallo 11). Un evento che unisce musica, bellezza e impegno civile, organizzato dal Centro Culturale Il Giardino delle Idee di Palermo.

L’obiettivo è chiaro: raccogliere fondi per sostenere la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS, che da anni finanzia progetti scientifici d’eccellenza e promuove la cultura della prevenzione.

È un invito alla partecipazione collettiva, per dare un contributo concreto alla lotta contro una malattia che ogni giorno colpisce milioni di persone.

Musica live con Francesco Patti e Palermo Sound

Sarà una serata all’insegna della solidarietà e della buona musica, tra sonorità jazz e atmosfere eleganti.

Protagonista della serata sarà il sassofonista palermitano Francesco Patti, tra le voci più interessanti del jazz contemporaneo. Dopo aver studiato al Berklee College of Music di Boston e collaborato con nomi del calibro di Harry Allen e Peter Bernstein, oggi vive a New York, dove ha recentemente pubblicato l’album A Sound In Common. A Mondello porterà il suo stile elegante e personale, accompagnato da una formazione di grande livello.

Sul palco anche la band Palermo Sound, per una serata ricca di ritmo ed emozioni. A completare l’atmosfera, i vini della cantina Planeta, simbolo della qualità siciliana nel mondo.

“Un passo avanti verso un futuro libero dal cancro”

Michele Semilia, presidente AIRC Sicilia, ha commentato con entusiasmo: “Iniziative come questa sono fondamentali. La Serata per AIRC non è solo un momento conviviale, ma un atto concreto di sostegno alla ricerca scientifica. Ogni donazione, grande o piccola, è un passo avanti verso un futuro libero dal cancro. Grazie a chi ha reso possibile questo evento e a chi parteciperà.”

Per partecipare è richiesto un contributo minimo di 35 euro. Al netto delle spese organizzative, tutto il ricavato sarà devoluto alla ricerca contro il cancro.

La partecipazione è su prenotazione e i posti sono limitati. Per riservare il proprio posto, è possibile chiamare il numero 091 329 264 oppure recarsi direttamente presso la sede AIRC di Palermo, in via della Libertà 171.