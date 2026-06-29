Torna in scena al Teatro Agricantus di Palermo sabato 27 alle ore 21 e domenica 28 giugno alle ore 18 “Essere o non essere Shakespeare”, la produzione della Cooperativa Agricantus che vede l’attore Sergio Vespertino cimentarsi con il Bardo. Lo spettacolo, scritto a quattro mani dallo stesso Sergio Vespertino con Salvatore Ferlita, si avvale del contributo registico di Gianfranco Perriera, delle musiche originali eseguite dal vivo dalla fisarmonicista Virginia Maiorana e delle scenografie di Giuseppe Ciaccio.

Per questo spettacolo Sergio Vespertino – artista che ha saputo trasformare la tradizione comico-popolare in un linguaggio teatrale raffinato, profondo e personale – veste i panni di un ricercatore instancabile e appassionato che indaga la figura di William Shakespeare, il Bardo per eccellenza. Con l’ostinazione di un cane da tartufo, il professore ha setacciato manoscritti, codici e pergamene, studiando ogni saggio e monografia dedicata al drammaturgo, in ogni lingua possibile. Sguazza nelle opere shakespeariane come un pesce nell’acqua, smontandole e rimontandole con gusto, assaporando metafore, allitterazioni, rimandi poetici e segrete allusioni. Non solo alla ricerca del mistero dell’ispirazione, ma teso a scoprire un dettaglio decisivo, una prova inconfutabile che svelino l’identità dell’autore.

«Nel corso dello spettacolo parlo di Shakespeare, non delle sue opere, e lo metto in discussione – spiega Sergio Vespertino – . A ben vedere ci sono davvero pochi elementi che possano svelarci la vita del Bardo, avvolto com’è da un’aurea di mistero e di leggenda. Basti pensare che se ne perdono le tracce per sette anni… e poi le sue opere! Oltre alle più famose notoriamente ambientate nel nostro Paese, ce ne sono almeno quindici che profumano d’Italia… una questione di dettagli. Ecco che mi sono chiesto: e se qualcuno avesse abilmente costruito un grande bluff?». Ne viene fuori un irresistibile tour de force in cui il pubblico viene trascinato dall’entusiasmo e dallo spirito visionario del professore, attraverso i capolavori e i segreti della vita di Shakespeare. Il tutto, condito dall’inconfondibile ironia e dalla verve istrionica di Sergio Vespertino, mattatore capace di incantare e divertire con leggerezza e profondità.

Informazioni e prenotazioni Biglietti: € 22, ridotto € 20. Biglietteria via XX Settembre, 80 Palermo, da martedì a sabato dalle 11 alle 13.30 e dalle 17 alle 20; la domenica dalle 17 alle 20. Telefono 091.309636

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Artista: Sergio Vespertino

Prezzo: 22.00

Info: Sabato 27 e domenica 28 giugno Vespertino torna in scena nel teatro palermitano diretto da Vito Meccio con “Essere o non essere Shakespeare” sulla misteriosa vita dello scrittore inglese

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