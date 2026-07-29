L’estate teatrale di Sergio Vespertino è in grande fermento e lo sta portando a recitare sui siti archeologici più suggestivi d’Italia. Il grande mattatore palermitano, amato dal pubblico di ogni età per aver saputo trasformare la tradizione comico-popolare in un linguaggio teatrale raffinato, profondo e personale, dopo aver calcato diversi palchi nazionali torna nella sua Sicilia con alcune produzioni Agricantus di Palermo inserite nel circuito dei Teatri di pietra. Il tour siciliano di Sergio Vespertino prenderà il via oggi mercoledì 29 luglio dall’area archeologica di Solunto (Santa Flavia) con il professore visionario di “Essere o non essere Shakespeare”, spettacolo scritto a quattro mani da Vespertino e Salvatore Ferlita con il contributo registico di Gianfranco Perriera. Per questo spettacolo Vespertino vestirà i panni di un professore ossessionato dal mistero dell’identità di William Shakespeare, coinvolgendo gli spettatori in un’irresistibile indagine tra citazioni e comicità.

Sergio Vespertino in “Essere on essere Shakespeare”

Vespertino: «Nel corso dello spettacolo parlo di lui, non delle sue opere, e lo metto in discussione. A ben vedere ci sono davvero pochi elementi che possano svelarci la vita del Bardo, avvolto com’è da un’aurea di mistero e di leggenda. Basti pensare che se ne perdono le tracce per sette anni… e poi le sue opere! Oltre alle più famose notoriamente ambientate nel nostro Paese, ce ne sono almeno quindici che profumano d’Italia… una questione di dettagli. Mi sono chiesto: e se qualcuno avesse abilmente costruito un grande bluff?».

Per tutto agosto lo spettacolo circuiterà in Sicilia: mercoledì 5 agosto Area archeologica di Himera di Termini Imerese (Pa); domenica 16 agosto Anfiteatro Piano delle Fontane di Tusa (Me); lunedì 17 agosto al Villaggio Preistorico di Ustica (Pa); mercoledì 19 agosto Parco archeologico di Selinunte Castelvetrano (Tp); venerdì 21 agosto Cattedrale di Triokala di Caltabellotta (Ag); martedì 25 agosto tra le rovine della Chiesa Madre di Montevago (Ag). Le produzioni della Cooperativa Agricantus, diretta da Vito Meccio, confermano la volontà di portare nei teatri e nei luoghi della storia opere capaci di parlare a un pubblico trasversale, creando ponti tra passato e contemporaneità.

Informazioni Informazioni e prenotazioni: WhatsApp 3519072781; tel 091 309636. Biglietto: € 15

Luogo: Area archeologica di Solunto, Via Collegio Romano Solunto, SANTA FLAVIA, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Sergio Vespertino

Prezzo: 15.00

Info: All’interno del circuito dei “Teatri di pietra”, l’attore palermitano il 29 luglio sarà in scena nell’area archeologica di Solunto con una produzione della Cooperativa Teatro Agricantus di Palermo. In “Essere o non essere Shakespeare”, scritto con Salvatore Ferlita con il contributo registico di Gianfranco Perriera, Vespertino veste i panni di un professore ossessionato dal mistero dell’identità di William Shakespeare

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