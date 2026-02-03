Una serra indoor con 132 piante è+ stata sequestrata dai carabinieri di Carini nel Palermitano. I militari hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 49 anni, noto alle forze di polizia e due donne di 21 e 47 anni, tutti accusati di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e di furto aggravato di energia elettrica.

L’azione dei militari è scattata dopo una segnalazione dell’Enel e la perquisizione nell’abitazione degli indagati. E’ stata trovata una stanza attrezzata e trasformata con sistemi di irrigazione e illuminazione e, alimentata, da un sofisticato sistema di allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica che ha causato un danno alla società di 136.000 euro. Sono stati trovati anche diversi semi e il materiale per confezionare la droga una volta essiccata.

L’operazione odierna testimonia l’attenzione costante dei Carabinieri nel presidio della legalità, non solo nel contrasto alla diffusione delle droghe, ma anche nella tutela del patrimonio e della sicurezza pubblica contro i fenomeni di sciacallaggio energetico.