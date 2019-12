Il nuovo Show Room inaugurato a settembre

In un mercato altamente competitivo come è quello dei serramenti e degli infissi a taglio termico ed acustico sapersi distinguere è la leva giusta per riuscire ad emergere. Lo sa bene la GBC Sistemi che si è imposta sul mercato siciliano e nazionale grazie alla propria proposta che coniuga esperienza e competenza offrendo soluzioni e prodotti sempre efficienti e all’avanguardia.

“La nostra è un’impresa di famiglia che nasce da una profonda passione per il lavoro che facciamo ogni giorno” dice Francesco Greco, il titolare della GBC Sistemi che, insieme ai figli Gabriele e Fabiana, fa quotidianamente la spola tra il nuovo Show Room inaugurato pochi mesi fa e la vicina officina accompagnando i clienti e facendo vedere loro le varie fasi di lavorazione dei prodotti.

Quella di Francesco Greco è una passione che viene da lontano, quando fin da piccolo frequentava, dopo l’orario scolastico, la bottega di un maestro artigiano palermitano dove ha imparato le basi del lavoro di produzione di infissi e serramenti. Nel 1990 rileva l’attività e comincia ad allargare le competenze dell’azienda offrendo ai propri clienti prodotti sempre curati in ogni aspetto, più efficienti e performanti.

Grazie a quella passione e all’impegno quotidiano, oggi la GBC Sistemi è un’azienda che vanta un team composto da 10 persone altamente specializzate in tutte la fasi della produzione, dalla progettazione alla realizzazione finale passando per la posa in opera dei serramenti.

Passione e impegno che Francesco Greco ha saputo passare ai suoi due figli che oggi lo coadiuvano nella gestione dell’impresa di famiglia. Gabriele Greco si è infatti specializzato acquisendo competenze tecniche in diversi ambiti legati alla progettazione, realizzazione e posa in opera dei serramenti diventando l’interfaccia aziendale per progettisti ed architetti mentre Fabiana Greco sta per laurearsi in Marketing con una tesi sull’influencer marketing e certamente utilizzerà le proprie competenze per far crescere l’azienda di famiglia dal punto di vista comunicativo e gestionale.

Il nuovo e imponente Show Room di via San Lorenzo a Palermo, inaugurato a fine settembre, sembra quasi essere una rappresentazione plastica della crescita dell’azienda. Qui i clienti possono toccare con mano e verificare prima dell’acquisto la qualità e la bellezza dei prodotti che verranno realizzati su misura per le loro esigenze.

Grande impegno ed attenzione vengono investite nella formazione continua del team. “Partecipiamo a tutti i corsi di formazione e aggiornamento che vengono realizzati nel nostro settore per garantire ai clienti prodotti sempre migliori, più efficienti e al passo con le nuove tecnologie”, racconta Francesco Greco.

Elemento distintivo di GBC Sistemi è la cura del cliente che viene seguito in ogni fase del processo decisionale verso l’acquisto del prodotto: dalla progettazione alla produzione, passando per la corretta posa in opera e installazione del manufatto senza dimenticare l’assistenza post-vendita e la manutenzione. Una attenzione a tutto tondo che ha contribuito in maniera non indifferente alla crescita dell’azienda e alla sua penetrazione nel mercato dei serramenti.