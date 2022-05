firmata apposita convenzione

Si rafforza il rapporto di collaborazione fra la Cisl Palermo Trapani e il Siulp, il sindacato di Polizia di Palermo.

Siglata una convenzione, servizi gratuiti per gli iscritti al Siulp

Grazie a una convenzione siglata stamani, gli iscritti al Siulp potranno usufruire gratuitamente dei servizi fiscali e previdenziali messi a disposizione dalla Cisl attraverso i suoi operatori di caf e patronato. A firmare sono stati il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e il segretario provinciale Francesco Quattrocchi insieme ai responsabili del Caf Cisl Sicilia e Palermo Mimmo Crivello e Damiano Vaccarella e del Patronato Inas Cisl Palermo Giorgio Sanzone.

Più semplice per i dipendenti delle forze dell’ordine il disbrigo di pratiche fiscali

“Una sinergia prima di tutto fatta di condivisione di valori che sono parte integrante della mission dei nostri sindacati – spiegano i due segretari -, e che si concretizza oggi con questa convenzione che renderà più semplice per i dipendenti delle forze dell’ordine sia il disbrigo delle pratiche fiscali, come ad esempio la prossima scadenza relativa al 730, e tanto altro, ma anche tutte le procedure necessarie per giungere alla pensione”.

“Lavoro dei dipendenti della Polizia prezioso ed essenziale”

“I servizi Cisl diventano punto di riferimento anche per gli agenti di polizia – aggiunge il segretario generale Cisl Palermo Trapani La Piana – e questo è per noi anche un modo per ringraziare tutti gli agenti, tutti i dipendenti della Polizia di Stato, per il loro prezioso ed essenziale lavoro per la sicurezza della nostra città”.

Il Siulp, un po’ di storia

Il Siulp è stato il primo sindacato di polizia a essere fondato. Nel dicembre 1974 si tenne la prima assemblea nazionale del Movimento per la Smilitarizzazione, la Riforma e la Sindacalizzazione del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Il 24 luglio 1982 si tenne il “1º Congresso nazionale del Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori di Polizia” all’Hotel Ergife di Roma alla presenza dei delegati di circa 40.000 iscritti, che elesse Enzo Felsani primo segretario generale, poi dimessosi un anno dopo e sostituito da Francesco Forleo, che restò segretario fino al 1987. Il secondo congresso si tenne nel giugno 1987 a Chianciano. Nel 1991 al terzo congresso organizzativo, nonostante le diverse sigle sindacali nate, parteciparono delegati in rappresentanza di oltre la metà dei poliziotti italiani.

Fino al 1999 si è riconosciuto nella Triplice, per poi divenire un sindacato autonomo da ogni altra organizzazione sindacale o partito politico

Oltre al SIULP, sono note altre associazioni sindacali, radicate sul territorio, con sedi in tutta Italia come: il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), il Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle forze di polizia (COISP), la Federazione Sindacale di Polizia (FSP), il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (SIAP).