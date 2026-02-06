Finanziati due progetti per i giovani tra i 18 e i 28 anni

Nuove opportunità per i giovani nel Servizio civile universale 2025. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile ha ottenuto il via libera a due progetti finanziati che mettono a disposizione 239 posti per volontari tra i 18 e i 28 anni, distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Le iniziative hanno una durata di 12 mesi e rientrano nel programma del Servizio Civile Universale. I partecipanti saranno coinvolti in un percorso di formazione e cittadinanza attiva, con attività legate alla sicurezza, alla protezione civile e alla prevenzione dei rischi, a stretto contatto con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le candidature potranno essere presentate con il prossimo bando ufficiale, atteso nelle prossime settimane.

Un’opportunità di formazione e cittadinanza attiva

A commentare positivamente il via libera ai progetti è stato il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Emanuele Prisco: “Per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è una grande soddisfazione poter offrire anche quest’anno a oltre duecento giovani l’opportunità di fare squadra e crescere nella propria dimensione di cittadinanza attiva e di servizio agli altri“.

Il sottosegretario ha poi evidenziato il valore formativo dell’esperienza: “Il Servizio Civile Universale nei Vigili del Fuoco rappresenta una straordinaria occasione di crescita. Avvicina i giovani ai valori della responsabilità, della convivenza civile e del rispetto dell’ambiente, rafforzando la cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi. È anche una scuola di competenze pratiche e teoriche nella gestione delle emergenze, utili per il futuro professionale”.

I volontari saranno coinvolti in attività operative e formative nell’ambito del soccorso pubblico e della difesa civile, affiancando, così, il personale del Corpo nazionale.

I requisiti di accesso, le sedi disponibili e le modalità di candidatura saranno specificati nel bando ufficiale del Servizio Civile Universale, che verrà pubblicato nei prossimi giorni. Un’occasione, per molti giovani, di avvicinarsi al mondo dei Vigili del Fuoco e di acquisire competenze utili anche per il proprio percorso futuro.