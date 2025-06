Il servizio navetta per il centro storico è un flop. A denunciarlo sono numerosi residenti, costretti ad attese di oltre un’ora per poter salire a bordo del mezzo successivo. Nonostante le promesse iniziali e l’introduzione dei nuovi bus elettrici, il funzionamento quotidiano risulta fortemente inefficiente: corse infrequenti e tempi di attesa eccessivi rendono quasi impossibile l’utilizzo di un servizio che dovrebbe facilitare la mobilità all’interno della ZTL.





Il malcontento dei turisti e dei cittadini

Attualmente il servizio risulta operato da una sola navetta, spesso in condizioni non ottimali, con una frequenza che può superare anche i 60 minuti. Una situazione che scoraggia l’utilizzo, soprattutto da parte dei turisti, che, pur essendo a conoscenza del servizio, spesso rinunciano per mancanza di disponibilità o per l’impossibilità di attendere così a lungo.

Con l’avvicinarsi dell’alta stagione turistica, questa inefficienza diventa ancora più preoccupante. La navetta del centro storico rappresenta, infatti, l’unica reale alternativa per muoversi all’interno dell’area a traffico limitato.

“In vista dell’alta stagione è impensabile continuare con questo livello di inefficienza. Io come cittadina che spesso utilizza il servizio non posso che confermare un disservizio che esiste ormai da anni, la navetta centro storico dovrebbe essere sempre garantita perché è l’unico modo per muoversi all’interno della Ztl e amat non ha mai reso efficiente questo servizio nonostante le continue lamentele da parte dei cittadini, chiediamo di intervenire per assicurare una frequenza regolare e adeguata alle esigenze dell’utenza”, ha segnalato una residente.