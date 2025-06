Domenica “sfortunata” per i bagnanti di Mondello. Doveva partire oggi, 15 giugno, il nuovo servizio navetta Amat pensato per collegare il parcheggio Galatea alla spiaggia palermitana: la corsa avrebbe dovuto avere una tariffa agevolata di 50 centesimi.

Disagi per bagnanti e famiglie

Allo stato attuale nessun mezzo è partito dal deposito, lasciando villeggianti e residenti a piedi. Ciò è testimoniato da un cittadino: “Abbiamo chiesto spiegazioni a un controllore dell’Amat – racconta – e ci ha confermato che le navette erano previste per oggi, ma non è stato attivato alcun collegamento”.

A far crescere il disagio, anche le difficoltà legate all’acquisto dei biglietti digitali: “anche il pagamento di questo servizio tramite app è piuttosto complicato – ha aggiunto – dopo essersi registrato, il programma va in crash e non si riesce ad acquistare il biglietto”.

“Il servizio partirà tra una settimana, si attende delibera”

“Il servizio navette partirà tra una settimana, è necessaria una delibera di giunta per trasformare il collegamento in servizio di linea. Ci sono alcuni ampliamenti di tratte in vista dell’estate che interessano altre borgate e quindi anche queste saranno comprese”. Lo fanno sapere dal Comune di Palermo. “L’amministrazione non aveva comunicato l’inizio del servizio questa domenica, non sappiamo se sia stata l’Amat – aggiungono dal Comune – Per quanto riguarda il pagamento dovremmo aspettare la delibera di giunta e predisporre anche delle tariffe agevolate o promozioni, ma questo sarà stabilito dopo la delibera di giunta che chiarirà i paletti del servizio”.

Servizio navetta centro storico flop, disservizi e attese infinite, esplode il malcontento dei cittadini

Il servizio navetta per il centro storico è un flop. A denunciarlo sono numerosi residenti, costretti ad attese di oltre un’ora per poter salire a bordo del mezzo successivo. Nonostante le promesse iniziali e l’introduzione dei nuovi bus elettrici, il funzionamento quotidiano risulta fortemente inefficiente: corse infrequenti e tempi di attesa eccessivi rendono quasi impossibile l’utilizzo di un servizio che dovrebbe facilitare la mobilità all’interno della ZTL.

Il disagio dei turisti e dei cittadini

Attualmente il servizio risulta operato da una sola navetta, spesso in condizioni non ottimali, con una frequenza che può superare anche i 60 minuti. Una situazione che scoraggia l’utilizzo, soprattutto da parte dei turisti, che, pur essendo a conoscenza del servizio, spesso rinunciano per mancanza di disponibilità o per l’impossibilità di attendere così a lungo.

Con l’avvicinarsi dell’alta stagione turistica, questa inefficienza diventa ancora più preoccupante. La navetta del centro storico rappresenta, infatti, l’unica reale alternativa per muoversi all’interno dell’area a traffico limitato.

“In vista dell’alta stagione è impensabile continuare con questo livello di inefficienza. Io come cittadina che spesso utilizza il servizio non posso che confermare un disservizio che esiste ormai da anni, la navetta centro storico dovrebbe essere sempre garantita perché è l’unico modo per muoversi all’interno della Ztl e amat non ha mai reso efficiente questo servizio nonostante le continue lamentele da parte dei cittadini, chiediamo di intervenire per assicurare una frequenza regolare e adeguata alle esigenze dell’utenza”, ha segnalato una residente.