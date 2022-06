Il termine per le domande di partecipazione scade l’1 agosto

Pubblicato il bando da 102 milioni di euro per la concessione di 15 anni per il servizio di rimorchio portuale nei porti e nelle rade di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Marsala, Porto Empedocle, Gela e Licata. La pubblicazione della gara arrivato dopo un complesso iter istruttorio, avviato già da qualche anno, poi interrottosi a causa della pandemia e quindi riavviato nel 2021.

Il servizio di rimorchio portuale garantirà la copertura anche a scali che sarebbero potuti risultare poco attrattivi per i potenziali concessionari.

Il servizio prevede sette mezzi nei porti interessati

Lo schema ideato del servizio di rimorchio e assistenza di navi prevede l’impiego complessivo di sette mezzi, di cui sei di prima linea e uno di seconda linea, per la gestione di picchi di domanda, sostituzioni o emergenze, e saranno così posizionati: due nel porto di Palermo, per garantire il servizio anche nel porto di Termini Imerese, uno nel porto Trapani, al servizio anche di Marsala, uno nel porto di Porto Empedocle e due a Gela con possibilità di assicurare il servizio anche a Licata.

Il rimorchiatore di seconda linea sarà invece di base a Trapani, scalo scelto perché in posizione ottimale per raggiungere gli altri porti in caso di necessità con minori tempi e costi.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è indicato il prossimo 1 agosto.

Bando Rfi per navi green nello Stretto di Messina

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (Guue) la gara per la fornitura di due navi veloci dual fuel per lo stretto di Messina, per offrire servizi di traghettamento sempre più green.

La gara ha un valore di 52 milioni di euro, finanziati con i fondi del Pnrr. Il bando prevede inoltre l’opzione per Rfi di affidare all’aggiudicatario la fornitura di una terza nave con le stesse caratteristiche, per un importo di 22,5 milioni di euro.

Le nuove navi avranno una doppia alimentazione diesel/gas ed elettrica, con tecnologie ad alta efficienza energetica che permettono zero emissioni di CO2 e gas serra, sia in porto che nelle manovre di entrata e di uscita. Ogni nave avrà una lunghezza di circa 50 metri e potrà trasportare 350 persone.