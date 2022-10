E' successo nella zona del Policlinico

Un uomo di 52 anni è stato accoltellato all’addome a Palermo in via Marinuzzi a Palermo. Il tentato omicidio risale allo scorso fine settimana ma se ne apprende soltanto adesso.

Aggredito da un cliente che lo voleva derubare

Secondo le prime notizie raccolte sembra che l’aggressore possa essere un cliente della vittima. L’accoltellamento potrebbe essere maturato durante un tentativo di furto. Nel luogo dell’aggressione sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Polizia di Stato e il personale della Polizia Scientifica.

Una lite iniziata poco prima di mezzanotte

La lite finita nel sangue, secondo la ricostruzione che fino ad ora è stato possibile fare, sarebbe iniziata poco prima della mezzanotte. La vittima viene indicata dagli investigatori come dedita alla prostituzione. L’attività si svolgerebbe nell’abitazione della stessa vittima che riceve in casa i suoi clienti.

E’ stato lo stesso uomo accoltellato a chiamare il 112 riferendo di essere stato aggredito poco prima da un uomo che era, poi, fuggito. Il tutto sarebbe avvenuto dopo un rapporto sessuale e dopo che il cliente aveva tentato di rapinarlo.

Polizia e 118 sul posto

Oltre ai poliziotti sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno soccorso il cinquantaduenne e l’hanno portato all’ospedale Villa Sofia per accertamenti oltre che per le cure del caso.

Vittima e aggressore avevano passato la serata insieme

In base alle notizie fino ad ora disponibili sembra che la vittima e l’aggressore avessero passato la serata insieme ma ad un certo punto il cliente avrebbe cambiato atteggiamento diventando ostile e avrebbe sferrato un fendente, provocando all’uomo un taglio all’addome prima di riuscire a fuggire.

Vittima ascoltata dalla polizia

La vittima è stata ascoltata dagli agenti di polizia per cercare di risalire al feritore ma anche per confermare la ricostruzione fin qui effettuata e coprire alcuni vuoti ancora da chiarire. I poliziotti stanno cercando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza per identificarlo.