I ladri hanno tentato di spaccare la vetrina del bar “Gran Torino” fra via Roma e la stazione centrale di Palermo. E’ la sesta volta che succede.“I proprietari sono talmente stanchi che preferiscono non parlare – spiega Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione -, mi faccio io portavoce del loro disagio.

Sono sfiduciati, credono che non serva a nulla e che nulla cambierà”. La proprietaria Maria Teresa Macchiarella ha parlato nel corso della seduta di consiglio della prima circoscrizione, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla, degli assessori e dei presidenti delle municipalizzate. Ha chiesto al primo cittadino di farsi carico del problema sicurezza in centro storico.

“Serve un’azione preventiva, per questo chiediamo l’intervento del prefetto – conclude Nicolao – L’ultimo colpo ai danni del locale risaliva a fine novembre scorso. Dopo alcuni furti è stata organizzata anche una fiaccolata per chiedere maggiori controlli in centro”.