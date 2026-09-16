Musica e arte tornano a incontrarsi negli spazi museali di Palermo con la terza edizione di “Sette note per l’Arte”. Il primo appuntamento è in programma domenica 20 settembre 2026 alle ore 21 a Palazzo Belmonte Riso, sede del Museo regionale d’arte moderna e contemporanea.

La rassegna, diretta artisticamente da Francesco Panasci, propone un percorso in cui la musica dal vivo entra nei luoghi della cultura e si confronta con le opere e gli ambienti che li caratterizzano. L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e con la collaborazione di ECU – European Culture University, Palazzo Belmonte Riso, Museo Archeologico Regionale Salinas, Real Albergo delle Povere, Performazioni e Sonorizzazioni Contemporanee e Amici dei Musei Siciliani.





La serata del 20 settembre si aprirà con un prologo narrativo, pensato per accompagnare il pubblico nel percorso della serata e introdurre l’esibizione musicale. A seguire sarà protagonista il FisarVoice Trio, formazione di area jazz composta da Marianna Costantino alla voce, Pierpaolo Petta alla fisarmonica e Francesco Rabboni al contrabbasso.

Il trio proporrà un repertorio jazz costruito sul dialogo tra i tre strumenti. La voce, la fisarmonica e il contrabbasso si alterneranno nelle diverse funzioni musicali, passando dalla linea melodica al sostegno ritmico. La formazione lascerà spazio anche all’interpretazione e all’improvvisazione, elementi centrali della dimensione dal vivo del progetto.

L’appuntamento a Palazzo Belmonte Riso rappresenta il primo momento di un calendario che attraverserà alcuni dei principali luoghi della cultura palermitana. “Sette note per l’Arte” proseguirà infatti fino al 10 ottobre, coinvolgendo anche il Museo Archeologico Regionale Salinas e il Real Albergo delle Povere.





Dopo l’apertura del 20 settembre alle ore 21 a Palazzo Belmonte Riso, il programma prevede un appuntamento al Museo Archeologico Regionale Salinas il 24 settembre alle ore 18. Il 27 settembre alle ore 11.30 sarà invece la volta del Real Albergo delle Povere. La rassegna tornerà a Palazzo Belmonte Riso il 3 ottobre alle ore 21, prima dell’ultimo appuntamento al Real Albergo delle Povere, fissato per il 10 ottobre alle ore 11.30.

Il progetto conferma così una formula che mette in relazione l’esperienza musicale con quella museale, portando concerti e performance all’interno di spazi dedicati alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio. Un modo per vivere i luoghi della cultura anche attraverso l’ascolto e la presenza dal vivo.

Per il primo appuntamento, in programma il 20 settembre 2026 alle ore 21, l’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili. L’incontro con il FisarVoice Trio darà il via a un percorso che nei giorni successivi toccherà altri luoghi della cultura palermitana, intrecciando ancora una volta musica e patrimonio.

Luogo: Palazzo Belmonte Riso- Museo regionale d’arte moderna e contemporanea, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: FisarVoice Trio

Prezzo: 0.00

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