In occasione della settimana mondiale del glaucoma, in programma dall’8 al 14 marzo 2026, sarà avviata la campagna di prevenzione promossa dalla Fondazione sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità – IAPB Italia ETS, in collaborazione con l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Ets-Aps.

Giovedì 5 marzo alle ore 11.30 all’Uici Palermo in via Manzoni, 11 si terrà la conferenza stampa durante la quale verranno presentate le attività di prevenzione organizzate per l’occasione. Saranno presenti un medico oculista, ortottista e dirigenti per sensibilizzare la cittadinanza e i media sull’importanza della diagnosi precoce del glaucoma.





Tra le azioni principali, le visite oculistiche gratuite giovedì 12 marzo, dalle ore 8.30 alle 13.30, presso il Centro di prevenzione, diagnostica e riabilitazione visiva dell’ente in via Alessandro Manzoni, 11 (3° piano). Per prenotare la visita è necessario telefonare al numero dedicato 0916162405 oppure scrivere a uicpa@uici.it.

La Settimana mondiale del Glaucoma torna anche quest’anno per richiamare l’attenzione su una patologia che rappresenta una delle principali cause di cecità irreversibile. Il glaucoma è una malattia spesso silenziosa: nelle fasi iniziali non provoca sintomi evidenti e può danneggiare progressivamente il nervo ottico, compromettendo in modo permanente la capacità visiva.

In Italia si stima che circa un milione di persone ne siano affette, ma quasi la metà non ne è consapevole.





La prevenzione riveste quindi un ruolo centrale. Controlli oculistici periodici, soprattutto dopo i 40 anni o in presenza di fattori di rischio come familiarità, pressione oculare elevata, miopia importante, diabete o uso prolungato di cortisonici, permettono di individuare precocemente eventuali segnali di allarme e di intervenire tempestivamente. Le visite gratuite offerte durante la Settimana mondiale del Glaucoma rappresentano un’opportunità concreta per favorire l’accesso ai controlli e intercettare situazioni a rischio prima che si manifestino danni irreversibili.

La campagna nazionale mira a diffondere informazioni corrette e accessibili, sensibilizzare la popolazione e promuovere una cultura della prevenzione visiva. L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno volto a tutelare la salute degli occhi e a ridurre l’impatto di una patologia che, pur essendo molto diffusa, rimane ancora troppo spesso sottovalutata.

Luogo: Uici Palermo, via Alessandro Manzoni, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Conferenza stampa

Ora: 11:30

Artista: Uici Palermo

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.