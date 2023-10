Il 4-5 e l’11-12 novembre

L’Ufficio Mobilità sostenibile e Trasporto pubblico di massa ha emesso l’ordinanza numero 1438, con la quale si dispone la regolamentazione temporanea della circolazione veicolare e della sosta in un tratto di viale Regina Elena, in occasione della 59ma edizione della Settimana velica del Mediterraneo in programma nei giorni 4-5 e 11-12 novembre 2023.

Il provvedimento sarà in vigore dalle 6 del 3 novembre alle 24.00 del 6 novembre e dalle 6 del 10 novembre alle 24 del 13 novembre.

Il provvedimento e le vie interessate

Viale Regina Elena nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Principe Umberto e sino al termine dello stesso Viale R. Elena: In deroga alla O.D. n. 521 del 15/05/2013 ed alla O.D. n. 611 del 29/05/2013 per consentire lo svolgimento dell’evento e al fine di consentire temporaneamente, l’ingresso e l’uscita dei veicoli utilizzati per il trasporto delle imbarcazioni: Divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta ambo i lati dovrà essere garantita sempre la presenza di uno spazio di circolazione veicolare longitudinale, di larghezza non inferiore a metri 2,75, libero da qualsiasi ostacolo o impedimento.

Viale Principessa Mafalda nel tratto compreso tra l’intersezione con viale delle Palme e viale Regina Elena: Divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta ambo i lati, ad eccezione dei carrelli porta barche a condizione che venga garantita sempre la presenza di uno spazio di circolazione veicolarelongitudinale, di larghezza non inferiore a metri 2,75, libero da qualsiasi ostacolo o impedimento. Dal provvedimento è escluso il tratto regolamentato per motivi di sicurezza a seguito di richiesta della Prefettura;

Viale Principessa Giovanna nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Regina Elena e viale delle Palme: Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati a condizione che venga garantita sempre la presenza di uno spazio di circolazione veicolare longitudinale, di larghezza non inferiore a metri 2.75. libero da qualsiasi ostacolo o impedimento. Dovrà essere garantito l’ingresso ai residenti del tratto diretti che abbiano regolare autorizzazione di Passo/Accesso Carrabile.