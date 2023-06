Provvedimento valido dal 1 giugno al 31 ottobre

Cambia la viabilità della borgata marinara di Sferracavallo. Con l’ordinanza 837 del 14 giugno 2023, l’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo ha reso note le nuove regole per la viabilità della zona. Cambiamenti annunciati nei giorni scorsi dall’Amministrazione e che si manifesteranno nell’istituzione di una Zona a Traffico Limitato e di un’area pedonale su piazza Marina di Sferracavallo. Un provvedimento classificato come “sperimentale”, ma che in realtà farà parte delle vite dei residenti e degli avventori della borgata dal 1 giugno al 31 ottobre di ogni anno. Un fatto che aveva diviso i cittadini e i commercianti del quartiere, sentiti dalla redazione di BlogSicilia proprio a proposito dei recenti cambiamenti apportati.

L’area pedonale: restrizioni ed eccezioni

Fra i principali cambiamenti introdotti dall’ordinanza del Comune, vi è l’istituzione di un’area pedonale in piazza Marina di Sferracavallo. La zona sarà delimitata con l’apposizione di alcuni new jersey. Potranno accedere all’interno soltanto alcune categorie di mezzi tassativamente indicati all’interno dell’atto. Rientrano nell’elenco le auto dei residenti all’interno dell’area pedonale possessori di un posto auto con regolare passo carrabile, o avente disponibilità certificata di un posto auto in garage; i mezzi dei non residenti, detentori, all’interno dall’area pedonale, di un posto auto privato; camion che dovranno effettuare brevi operazioni di carico e scarico di merci ingombranti nelle immediate vicinanze dell’abitazione; le auto destinate a persone con disabilità; i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine e, infine, le auto e i camion delle società Partecipate del Comune di Palermo, nel caso in cui gli stessi dovessero accedere sul posto per interventi di manutenzione.

In ogni caso, i mezzi autorizzati dovranno percorrere l’area pedonale mantenendo una velocità di marcia non superiore a 6 Km/h senza arrecare nocumento al transito dei pedoni. Tutti i mezzi sopra citati, ognuno per le proprie esigenze, dovranno sostare nella via pedonale in condizione di sicurezza, per un tempo non superiore a quindici minuti. Tutti gli accessi all’area pedonale dovranno avvenire da via Scalo di Sferracavallo protetta con dissuasori mobili (anche realizzati con barriere new jersey di dimensione ridotta) e da via Torretta, protetta con dissuasori ad archetto parzialmente rimovibili.

La Ztl di Sferracavallo

Il secondo elemento introdotto dall’ordinanza è l’istituzione di una zona a traffico limitato (Ztl) nel quadrante compreso fra via Scalo di Sferracavallo (nel tratto fra via Virgilio e piazza Marina di Sferracavallo); via Amorello, via Tabò e via dei Pescatori. L’area, così come avverrà per l’area pedonale, sarà delimitata da appositi new jersey. I mezzi autorizzati ad accedere potranno farlo ad una velocità massima di 10 km/h. L’accesso alla ZTL dovrà avvenire dalla via Barcarello e dalla via dei Pescatori. L’uscita dalla ZTL dovrà avvenire dalla via Amorello e dalla via Tabò. L’ingresso e il transito veicolare ai suddetti tratti interessati dalla ZTL, sarà garantito dai varchi indicati e sarà regolamentata mediante la collocazione dell’apposita segnaletica verticale.