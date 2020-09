Tutto pronto per le amministrative del 4 e 5 ottobre

Sono 15 i Comuni in provincia di Palermo che rinnoveranno le cariche di sindaco e Consiglio comunale in occasione della tornata elettorale in programma il 4 e il 5 ottobre. Da Termini Imerese, comune più grosso al voto, a Lascari, sarà lotta tra partiti e liste per accaparrarsi gli scranni.

A Isola delle Femmine, comune alle porte del Capoluogo, i giochi sono fatti ed è tutto pronto per le amministrative del 4 e 5 ottobre. Le liste sono state completate e a mezzogiorno di ieri è scaduto il termine per la loro presentazione. A contendersi la poltrona di sindaco sarà l’attuale primo cittadino, Stefano Bologna e il capo dell’opposizione in Consiglio comunale, Orazio Nevoloso.

Bologna è l’uomo da battere. Forte di una lista elettorale “Un’altra Isola…si” già collaudata è composta da Giovanna Billeci detta Gianna, Maria Dionisi detta Miriam, Anna Gaia Lucido detta Gaia, Anna Maria Lucido detta dottoressa Lucido, Angelo Mannino, Benedetto Nevoloso, Antonino Domenico Palazzolo detto Tonino, Anna Provenza detta Sanfilippo, Maurilio Puccio detto dottore Puccio, Rossella Puccio detta Rossella, Pietro Salvatore Rappa detto Piero e Maria Antonella Uva.

Il leader dell’opposizione, Orazio Nevoloso, ingegnere informatico di 40 anni. “La nostra è una proposta seria di lavoro, di responsabilità, che vuole inaugurare una nuova stagione politica per dare spazio a una classe dirigente nuova”, dice lo sfidante all’attuale sindaco. Sarà sostenuto dalla lista “Cambiamo Isola” in cui compaiono i nomi di Giuseppe Pagano, Antonino Romeo detto Tony, Giuseppe Rubino, Roberto Lo Piccolo, Giuseppe Scarpa detto Pino, Luisa Tricoli, Daniela Giambona, Maria Grazia Puccio, Maria Rosa Catania detta Rosellina, Vincenzo Dionisi detto Enzo, Maria Grazia Bruno e Carmela di Liberto. Il candidato a sindaco Stefano Bologna ha designato assessori Angelo Mannino e Rossella Puccio, mentre l’antagonista Orazio Nevoloso ha scelto Maria Grazia Bruno e Giuseppe Pagano.