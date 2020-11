Ha sfondato la sbarra al drive in alla Fiera del Mediterraneo per essere sottoposto al tampone nonostante la ressa e la calca che si è formata in questi giorni attorno al centro di controllo Covid dell’Asp di Palermo.

Sono intervenuti i carabinieri della compagnia San Lorenzo che hanno fermato un quarantenne e lo hanno denunciato per danneggiamento. Secondo una prima ricostruzione sabato pomeriggio all’uomo sarebbe stata negata la possibilità di sottoporsi al tampone. I tamponi erano finiti.

A quel punto il quarantenne avrebbe reagito tentando di sfondare la barra all’ingresso mentre si trovava al volante del suo Fiat Freemont. Per l’iniziativa di screening avviata dall’Asp ha messo in campo 30 persone tra medici infermieri, personale tecnico e sanitario.

Sono stati creati tre slot con 8 postazioni che, a regime, dovrebbero garantire 150 tamponi l’ora. In tre giorni sono stati eseguiti 3 mila tamponi e tracciati 255 positivi.