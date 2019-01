"Follia oltre che scorrettezza"

“Ho appreso che il settore ha inviato una diffida alle bancarelle dei librai in viale Libertà perché sono troppo vicine alle piste ciclabili e sono pericolose per i pedoni, chiedendo ai titolari dei tre manufatti che si trovano lungo i marciapiedi di viale Libertà, tra via Torrearsa e piazza Francesco Crispi e tra via XII Gennaio e piazza Antonio Mordini, di trasferire le attività in altro luogo.

Si deve sospendere immediatamente il provvedimento inviato ai librai”. Lo dice il presidente della commissione attività produttive del consiglio comunale Ottavio Zacco.

“Una follia oltre ad una scorrettezza, visto che né la commissione competente né le associazioni di categoria sono state coinvolte – continua il presidente Zacco – comunicando di aver chiesto all’assessore Sergio Marino di bloccare immediatamente il provvedimento e di valutare il problema in commissione con i diretti interessati. Abbiamo il dovere di garantire ed aiutare chi ancora con passione e sacrificio porta avanti la professione di libraio nonostante la grande crisi che vive il settore”.