Altri due immobili occupati abusivamente tornano nella disponibilità del Comune di Palermo per la successiva assegnazione agli aventi diritto. Le operazione di svuotamento di due case stanno avvenendo con l’assistenza della polizia municipale. Mobili e materiali trovati all’interno dei due immobili occupati abusivamente andranno nei magazzini comunali.

L’assessore Ferrandelli

Per l’assessore comunale alla Casa Fabrizio Ferrandelli si tratta di “accompagnamento a rilascio di due immobili, occupati abusivamente e destinati ad alloggi popolari, ad opera degli uffici dell’Abitare sociale del Comune di Palermo, con il supporto della Polizia Municipale”.

Una operazione svolta in serenità con “una ditta di traslochi che porterà le masserizie reperite all’interno dei locali presso i magazzini comunali”.

“Le due abitazioni si trovano rispettivamente nel quartiere Bonagia e al quartiere Noce di Palermo, e sono state già assegnate e accettate da due famiglie nella lista dell’Emergenza abitativa”.

Uno degli immobili appartiene allo Iacp

“Alle operazioni sono presenti anche i rappresentanti di IACP, di cui l’immobile di Bonagia è di pertinenza. Continuiamo a ritmo serrato a praticare la strada della legalità, a garanzia dei diritti di chi si trova in graduatoria” conclude l’assessore all’Emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli.