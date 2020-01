Sgomberato ancora una volta l’ex Zeta Lab in via Arrigo Boito a Palermo. Agenti di polizia e uomini della polizia municipale hanno liberato per l’ennesima volta la struttura dello Iacp più volte sgomberata e poco dopo rioccupata.

Con una nota il direttore generale dello Iacp Vincenzo Pupillo e il commissario straordinario Ferruccio Ferruggia avevano chiesto un intervento del questore di Palermo e del sindaco di Palermo “per liberare la struttura di pregio in pieno centro – si legge nella nota – e destinarla ad un uso più consono e non a un dormitorio. Chiediamo di procedere allo sgombero degli occupanti dell’immobile. Come Iacp siamo disponibili ad effettuare il censimento degli occupanti”.

E questa mattina è iniziato per l’ennesima volta lo sgombero e gli operai dello Iacp hanno saldato e chiuso gli ingressi all’edificio.

Gli occupanti sono stati portati all’immigrazione. L’edificio verrà affidato ad un’associazione che si occupa di recupero scolastico e attività ludiche.