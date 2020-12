Intervento dei sanitari

Un uomo di 61 anni di anni si è accasciato a terra ed è morto in via Stazzone a Palermo. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo.

L’uomo è stato colpito da infarto. I medici hanno provato in tutti i modi per rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare.

Diversi i tentativi dei sanitari che alla fine hanno constatato il decesso. Sono intervenuti gli agenti della polizia. Si attende l’arrivo del medico legale.