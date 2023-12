Si accascia in chiesa durante la veglia di Natale e viene salvato da carabiniere libero dal servizio.

E’ successo a Palermo a mezzanotte circa, nella parrocchia dello Spirito Santo in via Juvara, un uomo si è accasciato per terra durante la celebrazione della veglia natalizia e veniva trasportato negli uffici parrocchiali.

Un carabiniere libero dal servizio, in servizio a Bologna e in città per le vacanze natalizie, vedendo lo stato di incoscienza del soggetto, interveniva ed effettuava il massaggio cardiaco facendo rinvenire il soggetto che veniva affidato subito dopo alle cure del personale del 118.